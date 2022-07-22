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Ракурс
Башни Бойко в Черном море. Фото:

Разрушенные Украиной «башни Бойко» горят уже месяц после ракетного удара (ФОТО)

22 июл 2022, 12:20
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«Вежі Бойка», бурові платформи «Чорноморнафтогазу», що були зруйновані місяць тому в Чорному морі внаслідок ракетного удару ЗСУ, ще горять.



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На платформах досі палає паливо, а полум’я видно навіть із космосу. Про це свідчать супутникові знімки, які користувач Бреді Ефрік опублікував у Twitter.

Як відомо, у 2014 році росія захопила бурові платформи «Чорноморнафтогазу», які в народі прозвали «вежі Бойка». Російська армія використовує їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Пожежі на «вежах Бойка». Фото: Brady Africk

Пожежі на «вежах Бойка». Фото: Brady Africk

Пожежі на «вежах Бойка». Фото: Butter Goblin Hunter

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали ракетного удару по бурових платформах «Петро Годованець» та «Україна» в Чорному морі. Виникли масштабні пожежі на платформах «веж Бойка», а вогонь підходив до свердловин.

Колишній представник президента України у Криму Борис Бабін після цього удару заявляв, що платформа «Таврида» є законною воєнною ціллю, оскільки на ній перебували озброєний російський гарнізон, станція радіоелектронної боротьби та була розгорнута російська система протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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