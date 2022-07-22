Вежі Бойка в Чорному морі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172932-zruynovani-ukrayinou-veji-boyka-goryat-uje-misyac-pislya-raketnogo-udaru-foto.html

Ракурс

«Вежі Бойка», бурові платформи «Чорноморнафтогазу», що були зруйновані місяць тому в Чорному морі внаслідок ракетного удару ЗСУ, ще горять.

.

На платформах досі палає паливо, а полум’я видно навіть із космосу. Про це свідчать супутникові знімки, які користувач Бреді Ефрік опублікував у Twitter.

Як відомо, у 2014 році росія захопила бурові платформи «Чорноморнафтогазу», які в народі прозвали «вежі Бойка». Російська армія використовує їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали ракетного удару по бурових платформах «Петро Годованець» та «Україна» в Чорному морі. Виникли масштабні пожежі на платформах «веж Бойка», а вогонь підходив до свердловин.

Колишній представник президента України у Криму Борис Бабін після цього удару заявляв, що платформа «Таврида» є законною воєнною ціллю, оскільки на ній перебували озброєний російський гарнізон, станція радіоелектронної боротьби та була розгорнута російська система протиповітряної оборони.