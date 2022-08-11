CNN опубликовало расследование, разрушающее российские версии о трагедии в Еленовке

https://racurs.ua/n173602-cnn-opublikovalo-rassledovanie-razrushauschee-rossiyskie-versii-o-tragedii-v-elenovke.html

Ракурс

Журналісти CNN опублікували розслідування, яке вщент руйнує російські міфи та версії про трагедію в Оленівці.

Експерти зі зброї повідомляють, що фото та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS. Приміром, Кобб-Сміт каже, що будівля не лишилася б стояти від удару ракетами подібної системи.

На цих відео ніде немає кратера, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно значні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б кратери, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла.

Розслідувачі порівняли справжній удар ракетою HIMARS в Новій Каховці з «ударом» в Оленівці — різниця дуже відчутна. На скріншотах видно, як від складу росіян у Новій Каховці практично нічого не лишилося.

Представник НАТО також сказав CNN, що HIMARS не призначений для такого близького наведення (15 кілометрів від фронту). Немає сенсу використовувати HIMARS таким чином.

Розвідувальна компанія Janes наголосила: на внутрішніх стінах і даху майже немає жодних слідів ушкоджень від «осколків».

Є ознаки надзвичайно високої температури всередині будівлі, але, окрім частини даху, жодних структурних пошкоджень немає, — йдеться в оцінці Janes.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста розповідає, що їх запити на відвідування Оленівки так і залишилися без відповіді.

Ми не отримали доступу до військовополонених, які постраждали від нападу, і ми не маємо гарантій безпеки для здійснення цього візиту/

Наразі є лише ознаки того, що могло статися. І враховуючи просування росіянами неправдоподібного сценарію HIMARS, ці ознаки вказують на складну, але незграбну спробу фальсифікації з боку рф.

Раніше ГУР Міноборони повідомляло, що мінування місця утримання українських бійців в Оленівці здійснили бойовики ПВК «Вагнера». Вони використали легкозаймисту речовину, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні та загибелі понад 50 «азовців».

Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.