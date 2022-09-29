Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зенитчики сбили на юге два российских штурмовика Су-25

Зенитчики сбили на юге два российских штурмовика Су-25

29 сен 2022, 18:32
999

У Баштанському районі Миколаївщини ЗСУ збили два російських штурмовики Су-25.





Літаки «приземлили» зенітники Одеської бригади.

За вчорашню добу, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідовано три БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

27 вересня ЗСУ збили інший штурмовик Су-25 на Херсонщині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров