Зенитчики сбили на юге два российских штурмовика Су-25

https://racurs.ua/n175255-zenitchiki-sbili-na-uge-dva-rossiyskih-shturmovika-su-25.html

Ракурс

У Баштанському районі Миколаївщини ЗСУ збили два російських штурмовики Су-25.

Літаки «приземлили» зенітники Одеської бригади.

За вчорашню добу, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідовано три БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

27 вересня ЗСУ збили інший штурмовик Су-25 на Херсонщині.