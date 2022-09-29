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Зенітники збили на півдні два російських штурмовики Су-25
Зенітники збили на півдні два російських штурмовики Су-25https://racurs.ua/ua/n175255-zenitnyky-zbyly-na-pivdni-dva-rosiyskyh-shturmovyky-su-25.htmlРакурс
У Баштанському районі Миколаївщини ЗСУ збили два російських штурмовики Су-25.
Літаки «приземлили» зенітники Одеської бригади.
За вчорашню добу, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідовано три БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
27 вересня ЗСУ збили інший штурмовик Су-25 на Херсонщині.
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