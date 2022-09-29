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Ракурс
Зенітники збили на півдні два російських штурмовики Су-25

Зенітники збили на півдні два російських штурмовики Су-25

29 вер 2022, 18:32
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У Баштанському районі Миколаївщини ЗСУ збили два російських штурмовики Су-25.





Літаки «приземлили» зенітники Одеської бригади.

За вчорашню добу, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідовано три БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

27 вересня ЗСУ збили інший штурмовик Су-25 на Херсонщині.

Джерело: Ракурс


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