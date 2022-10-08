Кадровые военные рф не верят в мобилизованных. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n175571-voennye-rf-ne-veryat-v-mobilizovannyh-rossiyan-audioperehvat.html

Ракурс

Кадрові російські військові, які зараз воюють в Україні, не вірять в ідею путіна з мобілізованими.

Солдати країни-агресора упевнені, що їхні співвітчизники, яких примусово кинули на фронт, допоможуть їм змінити хід війни. Окупанти скаржаться родичам, що «друга армія світу» зазнає величезних втрат. Про це йдеться у перехопленій розмові окупантів, яку 9 жовтня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець рф розповідає дружині, як щодня підрозділи ЗСУ професійно знищують його товаришів по службі.

Тут щодня «300"-ті, «200"-ті… Тільки, бл*, з людиною познайомився — вже, нах*й, або «300», або «200», — каже окупант.

За словами окупанта, в його бригаді залишилося лише четверо осіб.

А на запитання дружини, чи чекають вони мобілізованих на допомогу, військовий відповів: «Ну яка допомога, бл*? Приженуть народу, скажуть: «ідіть у наступ, нах*й», а наступ — це п*здец».

Нагадаємо, Служба безпеки України 8 жовтня опублікувала перехоплену розмову окупантів, в якій російський солдат розповідає, як їхні коригувальники наводять вогонь по своїх. При цьому самі загарбники називають себе «м'ясом» і гинуть «пачками».