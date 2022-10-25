Тянут в Украину "мох и болото" - в ЧВК "Вагнера" рекрутируют заключенных с ВИЧ и гепатитом

https://racurs.ua/n176125-tyanut-v-ukrainu-moh-i-boloto-v-chvk-vagnera-rekrutiruut-zakluchennyh-s-vich-i-gepatitom.html

Ракурс

Мобілізація в російську армію триває у тюрмах та колоніях рф. У російську так звану ПВК «Вагнера» масово рекрутують в’язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Українська розвідка повідомляє, що явище вже набуло масового характеру, а інфікованих «вагнерівців» маркують браслетами. При цьому російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

Лише з однієї виправної колонії № 5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ЧВК «Вагнер» було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для «маркування» інфікованих бойовиків, командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі — у випаду гепатиту, — заявили у розвідці.

В український полон вже потрапили інфіковані найманці, які підтверджують вищевказану інформацію.

Про «групу Вагнера» ― російських воєнних злочинців, які входять до так званої приватної армії президента рф володимира путіна, написало видання The Washington Post. Найманці кремля з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вийшли з тіні — раніше вони приховано виконували брудну роботу для москви у Лівії, Сирії, деяких країнах Африки та на сході України.

Раніше рф заперечувала зв’язки з «вагнерівцями», проте нині пропагандистське телебачення рф відкрито прославляє їхні «успіхи з денацифікації» України.

The Washington Post вказує, що тепер «вагнерівці» відповідають за рекрутинг нових солдат, зокрема, у російських тюрмах. Групу очолює 52-річний дмитро уткін, позивний «вагнер», підполковник ГРУ та колишній спецпризначенець. Також вважається, що до групи має стосунок так званий «повар путіна» — олігарх євген прігожин, який у червні отримав звання героя рф за успіхи «вагнерівців» на Луганському напрямку. Так «вагнер» та прігожин їздять російськими вʼязницями й вербують засуджених, переважно за умисні вбивства та розбої.