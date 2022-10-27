Беларусь готовится к эскалации, считают в Генштабе. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n176200-belarus-gotovitsya-k-eskalacii-schitaut-v-ukrainskom-genshtabe.html

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Білорусь готується до ескалації, а керівництво білоруського режиму намагається виробити у населення необхідність дій проти України на попередження на тлі постійних заяв про небажання нападати.

Офіцери російської армії беруть участь в оцінці готовності військових частин гроднецької, брестської та гомельської областей білорусі. Окупанти хочуть оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань. Така діяльність армій Білорусі та рф вказує на системну підготовку до ескалації. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив 27 жовтня під час брифінгу.

Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО, — зазначив він.

Громов наголосив, що українські війська наростили своє угруповання на північному напрямку, щоб відбити ймовірний наступ із білорусі.

Нагадаємо, 20 жовтня в Генштабі ЗСУ заявили, що зростає ризик нового наступу окупантів з території білорусі. Військові не виключають, що ворог може спробувати відрізати західні області України від решти території, щоб перерізати основні логістичні артерії й постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов упевнений, що тієї кількості військ, яка зосереджена в білорусі, зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань для наступу.