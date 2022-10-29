Мобилизация не поможет оккупантам на фронте. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n176256-mobilizaciya-v-rossii-ne-pomojet-okkupantam-na-fronte-isw.html

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Завершена так звана часткова мобілізація в росії навряд чи вплине на бойову міць країни-агресора.

Російський диктатор володимир путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні. Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тис. «мобіків» буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання. Це може статися десь у листопаді. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

В ISW додали, що російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту. Окупанти домоглися обмеженого наступу на український опорний пункт в Бахмуті, але дуже повільними темпами та з великими втратами.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони рф сергій шойгу під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним заявив про «виконання завдання із призову 300 тис. осіб за частковою мобілізацією» й запевнив, що «додаткових завдань не планується». Окупант заявив, що серед мобілізованих 81 тис. вже відправили в зону бойових дій, серед них 41 тис. «вже діють у складі підрозділів».