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Ракурс
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру (ФОТО)

22 ноя 2022, 08:06
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СБУ прийшла з обшуками в Києво-Печерську лавру. Нагадаємо, нещодавно СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській лаврі.





Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела у правоохоронних органах. Жодних інших деталей поки немає.

Йдеться про інцидент, що стався 12 листопада в одному з храмів лаври. Тоді під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір». У Лаврі заявили, що священника, на чиїй службі це сталося, було усунуто.

СБУ прийшла з обшуками в Києво-Печерську лавру

Серед іншого нібито відбувається перевірка приміщень на наявність зброї. Також спецслужба хоче пересвідчитися, чи не ховаються на території лаври диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) визнав, що на одному з молебнів у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». У своєму відеозверненні Павло заявив, що священника, який вів цей молебень, нібито відсторонили. Згодом СБУ відкрила провадження з цього приводу.

Після початку війни росії проти України Українська православна церква заявила про незалежність від Московського патріархату та припинила поминати Кирила.

Однак формально вона зберігає з ним зв’язок — для інших помісних церков вона й надалі є частиною РПЦ. Також УПЦ не просить інших помісних церков про визнання її незалежності.

Источник: Ракурс


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