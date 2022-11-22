СБУ прийшла з обшуками в Києво-Печерську лавру

https://racurs.ua/ua/n177044-sbu-pryyshla-z-obshukamy-v-kyievo-pechersku-lavru-foto.html

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СБУ прийшла з обшуками в Києво-Печерську лавру. Нагадаємо, нещодавно СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській лаврі.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела у правоохоронних органах. Жодних інших деталей поки немає.

Йдеться про інцидент, що стався 12 листопада в одному з храмів лаври. Тоді під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір». У Лаврі заявили, що священника, на чиїй службі це сталося, було усунуто.

Серед іншого нібито відбувається перевірка приміщень на наявність зброї. Також спецслужба хоче пересвідчитися, чи не ховаються на території лаври диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) визнав, що на одному з молебнів у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». У своєму відеозверненні Павло заявив, що священника, який вів цей молебень, нібито відсторонили. Згодом СБУ відкрила провадження з цього приводу.

Після початку війни росії проти України Українська православна церква заявила про незалежність від Московського патріархату та припинила поминати Кирила.

Однак формально вона зберігає з ним зв’язок — для інших помісних церков вона й надалі є частиною РПЦ. Також УПЦ не просить інших помісних церков про визнання її незалежності.