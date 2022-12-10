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Російські загарбники обстріляли медичний заклад у Херсоні.
Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідний фотознімок.
Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали, — зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, 6 грудня рашисти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та розташовані поряд житлові будинки. В результаті загинув співробітник водоканалу.
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