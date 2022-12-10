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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

Рашисти обстріляли пологове відділення у Херсоні (ФОТО)

10 гру 2022, 17:55
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Російські загарбники обстріляли медичний заклад у Херсоні.





Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідний фотознімок.

Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали, — зазначив Тимошенко.

Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, 6 грудня рашисти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та розташовані поряд житлові будинки. В результаті загинув співробітник водоканалу.

Джерело: Ракурс


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