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В Одессе демонтируют памятник Екатерине II, фото: «Думская»
Памятник российской императрице Екатерине начали демонтировать в Одессе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178270-pamyatnik-rossiyskoy-imperatrice-ekaterine-nachali-demontirovat-v-odesse-video.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 28 грудня вранці розпочали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині II, встановлений на однойменній площі в центрі міста.
Про це повідомляє видання «Думская».
Зазначається, що рух транспорту перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.
Комунальники демонтаж пам’ятника розпочали з розбирання нещодавно зведеного довкола нього «саркофага».
Рішення про демонтаж пам’ятника імператриці Одеська міськрада ухвалила 30 листопада, його планують передати на зберігання до Одеського художнього музею.
Джерело: «Думская»
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