В Одессе демонтируют памятник Екатерине II, фото: «Думская»

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В Одесі сьогодні, 28 грудня вранці розпочали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині II, встановлений на однойменній площі в центрі міста.

Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що рух транспорту перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.

Комунальники демонтаж пам’ятника розпочали з розбирання нещодавно зведеного довкола нього «саркофага».

Рішення про демонтаж пам’ятника імператриці Одеська міськрада ухвалила 30 листопада, його планують передати на зберігання до Одеського художнього музею.

Джерело: «Думская»