Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одессе демонтируют памятник Екатерине II, фото: «Думская»

Памятник российской императрице Екатерине начали демонтировать в Одессе (ВИДЕО)

28 дек 2022, 13:28
999

В Одесі сьогодні, 28 грудня вранці розпочали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині II, встановлений на однойменній площі в центрі міста.





Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що рух транспорту перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.

Комунальники демонтаж пам’ятника розпочали з розбирання нещодавно зведеного довкола нього «саркофага».

Рішення про демонтаж пам’ятника імператриці Одеська міськрада ухвалила 30 листопада, його планують передати на зберігання до Одеського художнього музею.

Джерело: «Думская»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров