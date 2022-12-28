Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одесі демонтують пам’ятник Катерині II, фото: «Думская»

Пам’ятник російській імператриці Катерині розпочали демонтувати в Одесі (ВІДЕО)

28 гру 2022, 13:28
999

В Одесі сьогодні, 28 грудня вранці розпочали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині II, встановлений на однойменній площі в центрі міста.





Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що рух транспорту перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.

Комунальники демонтаж пам’ятника розпочали з розбирання нещодавно зведеного довкола нього «саркофага».

Рішення про демонтаж пам’ятника імператриці Одеська міськрада ухвалила 30 листопада, його планують передати на зберігання до Одеського художнього музею.

Джерело: «Думская»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів