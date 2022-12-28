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В Одесі демонтують пам’ятник Катерині II, фото: «Думская»
Пам’ятник російській імператриці Катерині розпочали демонтувати в Одесі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178270-pam-yatnyk-rosiyskiy-imperatryci-kateryni-rozpochaly-demontuvaty-v-odesi-video.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 28 грудня вранці розпочали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині II, встановлений на однойменній площі в центрі міста.
Про це повідомляє видання «Думская».
Зазначається, що рух транспорту перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.
Комунальники демонтаж пам’ятника розпочали з розбирання нещодавно зведеного довкола нього «саркофага».
Рішення про демонтаж пам’ятника імператриці Одеська міськрада ухвалила 30 листопада, його планують передати на зберігання до Одеського художнього музею.
Джерело: «Думская»
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