Цель частых российских атак дронами назвали в Воздушных силах

Цель частых российских атак дронами назвали в Воздушных силахhttps://racurs.ua/n179873-cel-chastyh-rossiyskih-atak-dronami-nazvali-v-vozdushnyh-silah.htmlРакурс
Рашисти впродовж останнього тижня почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе.
Метою таких дій ворога є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Вони невеликими групами ввечері почали атакувати. Можливо, досліджують так роботу нашого ППО, і дрони-розвідники можуть з’являтися, щоб оглянути наслідки ударів, — зазначив Ігнат.
Також росіяни змінили час запуску «шахедів» — тепер вони здійснюють атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері. При цьому місцем запуску, як і раніше, залишається східне узбережжя Азовського моря.
На думку Ігната, українцям потрібно звикати до частих російських атак, під час яких працюватиме наша ППО.
Загалом, зазначає речник Повітряних сил, атак «Шахедів» поменшало.
У новорічну ніч їх було 45, на наступну було 39, а зараз невеликими групами вони їх запускають. Ну хоча в середині січня теж було 24, — наголошує Ігнат.
Причини — можливо мають дефіцит цього озброєння, тому і використовують його насамперед для того, щоб визначити саме місцезнаходження наших засобів ППО, — додав він.