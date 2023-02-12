Мету частих російських атак дронами назвали в Повітряних силах

Росіяни часто атакують Україну дронами-камікадзе, фото: «РБК-Україна»

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Рашисти впродовж останнього тижня почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе.

Метою таких дій є ворога дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вони невеликими групами ввечері почали атакувати. Можливо, досліджують так роботу нашого ППО, і дрони-розвідники можуть з’являтися, щоб оглянути наслідки ударів, — зазначив Ігнат.

Також росіяни змінили час запуску «шахедів» — тепер вони здійснюють атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері. При цьому місцем запуску, як і раніше, залишається східне узбережжя Азовського моря.

На думку Ігната, українцям потрібно звикати до частих російських атак, під час яких працюватиме наша ППО.

Загалом, зазначає речник Повітряних сил, атак «Шахедів» поменшало.

У новорічну ніч їх було 45, на наступну було 39, а зараз невеликими групами вони їх запускають. Ну хоча в середині січня теж було 24, — наголошує Ігнат.