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Ракурс
В Харьковской области на мине подорвался тракторист, фото: ГСЧС

Тракторист подорвался на мине Харьковской области

14 мар 2023, 14:41
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На Харківщині 53-річний тракторист підірвався, за попередньою інформацією, на міні.





Інцидент стався в Ізюмському районі у полі поблизу села Вовчий Яр. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зазначається, що в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення правого стегна та гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до Харківської обласної лікарні.

У ДСНС Харківщини закликають громадян бути максимально обережними й у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі його не чіпати та проінформувати про знахідку рятувальників або поліцію.

Нагадаємо, у липні 2022 року на Харківщині у селі Кулиничі внаслідок наїзду на вибуховий предмет підірвався трактор. В результаті вибуху 39-річний тракторист загинув.

Источник: Ракурс


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