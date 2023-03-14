Тракторист підірвався на міні на Харківщині

Тракторист підірвався на міні на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n180902-traktoryst-pidirvavsya-na-mini-na-harkivschyni.htmlРакурс
На Харківщині 53-річний тракторист підірвався, за попередньою інформацією, на міні.
Інцидент стався в Ізюмському районі у полі поблизу села Вовчий Яр. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Зазначається, що в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення правого стегна та гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до Харківської обласної лікарні.
У ДСНС Харківщини закликають громадян бути максимально обережними й у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі його не чіпати та проінформувати про знахідку рятувальників або поліцію.
Нагадаємо, у липні 2022 року на Харківщині у селі Кулиничі внаслідок наїзду на вибуховий предмет підірвався трактор. В результаті вибуху 39-річний тракторист загинув.