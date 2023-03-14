Тракторист підірвався на міні на Харківщині

На Харківщині на міні підірвався тракторист, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n180902-traktoryst-pidirvavsya-na-mini-na-harkivschyni.html

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На Харківщині 53-річний тракторист підірвався, за попередньою інформацією, на міні.

Інцидент стався в Ізюмському районі у полі поблизу села Вовчий Яр. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зазначається, що в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення правого стегна та гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до Харківської обласної лікарні.

У ДСНС Харківщини закликають громадян бути максимально обережними й у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі його не чіпати та проінформувати про знахідку рятувальників або поліцію.

Нагадаємо, у липні 2022 року на Харківщині у селі Кулиничі внаслідок наїзду на вибуховий предмет підірвався трактор. В результаті вибуху 39-річний тракторист загинув.