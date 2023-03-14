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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Аэроразведка под Купянском уничтожила российскую БМП с экипажем (ВИДЕО)

14 мар 2023, 15:20
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На Куп’янському напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби влучним «скидом» з дрона знищила ворожу БМП з розрахунком.





Відповідне відео сьогодні, 14 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно прес-служба СБУ опублікувала відео, котре показує, як бійці Центру спецоперацій «А» за допомогою дрона-камікадзе знищують російський танк.

Источник: Ракурс


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