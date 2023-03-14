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Аэроразведка под Купянском уничтожила российскую БМП с экипажем (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180904-aerorazvedka-pod-kupyanskom-unichtojila-rossiyskuu-bmp-s-ekipajem-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби влучним «скидом» з дрона знищила ворожу БМП з розрахунком.
Відповідне відео сьогодні, 14 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
Нагадаємо, нещодавно прес-служба СБУ опублікувала відео, котре показує, як бійці Центру спецоперацій «А» за допомогою дрона-камікадзе знищують російський танк.
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