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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Аеророзвідка під Куп’янськом знищила російську БМП з екіпажем (ВІДЕО)

14 бер 2023, 15:20
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На Куп’янському напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби влучним «скидом» з дрона знищила ворожу БМП з розрахунком.





Відповідне відео сьогодні, 14 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно прес-служба СБУ опублікувала відео, котре показує, як бійці Центру спецоперацій «А» за допомогою дрона-камікадзе знищують російський танк.

Джерело: Ракурс


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