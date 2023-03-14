Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180904-aerorozvidka-pid-kup-yanskom-znyschyla-rosiysku-bmp-z-ekipajem-video.html

Ракурс

На Куп’янському напрямку аеророзвідка Держприкордонслужби влучним «скидом» з дрона знищила ворожу БМП з розрахунком.

Відповідне відео сьогодні, 14 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно прес-служба СБУ опублікувала відео, котре показує, як бійці Центру спецоперацій «А» за допомогою дрона-камікадзе знищують російський танк.