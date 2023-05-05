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Ракурс
Бойцы Пограничной службы. Фото: ГПСУ

Работу пограничников во вражеском тылу показали на видео

5 мая 2023, 12:18
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Аеророзвідка українських прикордонників успішно працює в тилу російських військ.


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За допомогою дронів бійці ДПСУ нищать техніку та особовий склад окупантів. Українські безпілотники залітають у тил ворога на десятки кілометрів. Оператори виявляють ворожі цілі та передають координати артилерії. Про це 5 травня Державна прикордонна служба України повідомила в Telegram.

Такі відповідальні завдання ставить перед собою наша аеророзвідка, — наголошують прикордонники.

Повідомляється, що на озброєнні Прикордонної служби є й важкі дрони, здатні нести кількакілограмові боєприпаси, що «нещадно роблять окупантам боляче».

Нагадаємо, у березні бійці ДПСУ в одному з районів Бахмута знищили з гранатометів схованку найманців російської приватної компанії «Вагнер». З цієї будівлі ворог вів прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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