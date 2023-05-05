Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійці Прикордонної служби. Фото: ДПСУ

Роботу прикордонників у ворожому тилу показали на відео

5 тра 2023, 12:18
999

Аеророзвідка українських прикордонників успішно працює в тилу російських військ.


.

За допомогою дронів бійці ДПСУ нищать техніку та особовий склад окупантів. Українські безпілотники залітають у тил ворога на десятки кілометрів. Оператори виявляють ворожі цілі та передають координати артилерії. Про це 5 травня Державна прикордонна служба України повідомила в Telegram.

Такі відповідальні завдання ставить перед собою наша аеророзвідка, — наголошують прикордонники.

Повідомляється, що на озброєнні Прикордонної служби є й важкі дрони, здатні нести кількакілограмові боєприпаси, що «нещадно роблять окупантам боляче».

Нагадаємо, у березні бійці ДПСУ в одному з районів Бахмута знищили з гранатометів схованку найманців російської приватної компанії «Вагнер». З цієї будівлі ворог вів прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів