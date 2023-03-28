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Ракурс
Прикордонники знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті. Фото:

Бійці ДПСУ знищили будівлю із «вагнерівцями» у Бахмуті (ВІДЕО)

28 бер 2023, 17:18
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У місті Бахмут тривають запеклі бої українських захисників з російськими окупантами.





Прикордонники Луганського загону разом з іншими військовими Сил оборони України продовжують знищувати загарбників у місті-фортеці в Донецькій області. Про це 28 березня Державна прикордонна служба України повідомила в Telegram.

Зазначається, що схованку найманців російської приватної компанії «Вагнер» бійці ДПСУ виявили в одному з кварталів Бахмута під час ближнього бою. З цієї будівлі ворог вів прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України.

Схованку противника прикордонники знищили влучними пострілами з ручних гранатометів.

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» за допомогою дрона-камікадзе. Для українських захисників це вже четвертий «ТОР» тільки за березень.

Джерело: Ракурс


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