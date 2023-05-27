Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты планируют применить химическое оружие на оккупированных территориях

Российские спецслужбы начали осуществлять провокацию с химическим оружием на Запорожье — ГУР

27 мая 2023, 16:47
999

Російські спецслужби розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, намагаючись в такий спосіб зірвати український контрнаступ.


.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України, — зазначають у ГУР.

Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті, — додають у ГУР.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, рашисти можуть також влаштувати провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров