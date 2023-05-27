Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на Запоріжжі — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n183496-rosiyski-specslujby-pochaly-vtiluvaty-provokaciu-iz-himichnou-zbroieu-na-zaporijji-gur.htmlРакурс
Російські спецслужби розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, намагаючись в такий спосіб зірвати український контрнаступ.
Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України, — зазначають у ГУР.
Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті, — додають у ГУР.
Нагадаємо, за інформацією української розвідки, рашисти можуть також влаштувати провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.