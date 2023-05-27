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Ракурс
Рашисти планують застосувати хімічну зброю на окупованих територіях

Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на Запоріжжі — ГУР

27 тра 2023, 16:47
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Російські спецслужби розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, намагаючись в такий спосіб зірвати український контрнаступ.


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Про це сьогодні, 27 травня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України, — зазначають у ГУР.

Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті, — додають у ГУР.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, рашисти можуть також влаштувати провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Ракурс


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