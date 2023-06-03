Рашисты не выдают инсулин не оформившим «паспорт рф» жителям оккупированных территорий

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Хворі на цукровий діабет на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського «паспорту».
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Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські «паспорти», — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські загарбники на Херсонщині погрожують вимкнути електрику українцям, які не візьмуть російські паспорти.
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