Рашисти не видають інсулін мешканцям окупованих територій, які не оформили «паспорт рф»

Росіяни продовжують здійснювати примусову паспортизацію, фото: «ЧС ИНФО»

https://racurs.ua/ua/n183739-rashysty-ne-vydaut-insulin-meshkancyam-okupovanyh-terytoriy-yaki-ne-oformyly-pasport-rf.html

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Хворі на цукровий діабет на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського «паспорту».

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Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські «паспорти», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські загарбники на Херсонщині погрожують вимкнути електрику українцям, які не візьмуть російські паспорти.