Последствия российского ракетного удара, фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n184070-rashisty-udarili-raketami-po-kramatorsku-i-konstantinovke-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 14 червня, о 5-й годині ранку вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

В результаті російського ракетного удару:

у Краматорську двоє людей загинули і двоє поранені;

у Костянтинівці — одна людина загинула, одна поранена.

Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди:

у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено близько двох десятків приватних будинків;

у Костянтинівці — два зруйновані будинки й пошкоджені 55.