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Ракурс
Последствия российского ракетного удара, фото: Павел Кириленко

Рашисты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке — трое погибших (ФОТО)

14 июн 2023, 11:07
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Росіяни сьогодні, 14 червня, о 5-й годині ранку вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

В результаті російського ракетного удару:

  • у Краматорську двоє людей загинули і двоє поранені;
  • у Костянтинівці — одна людина загинула, одна поранена.

Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди:

  • у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено близько двох десятків приватних будинків;
  • у Костянтинівці — два зруйновані будинки й пошкоджені 55.

Крім того, постраждав газогін та електромережі, — зазначив Кириленко. — Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.

Наслідки російського ракетного удару, фото: Павло Кириленко

Источник: Ракурс


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