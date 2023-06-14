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Наслідки російського ракетного удару, фото: Павло Кириленко
Рашисти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184070-rashysty-vdaryly-raketamy-po-kramatorsku-ta-kostyantynivci-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 14 червня, о 5-й годині ранку вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
В результаті російського ракетного удару:
- у Краматорську двоє людей загинули і двоє поранені;
- у Костянтинівці — одна людина загинула, одна поранена.
Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди:
- у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено близько двох десятків приватних будинків;
- у Костянтинівці — два зруйновані будинки й пошкоджені 55.
Крім того, постраждав газогін та електромережі, — зазначив Кириленко. — Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.
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