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Днепропетровщина оказалась под ударом «Шахедов». Фото:

Днепропетровщина оказалась под ударом «Шахедов», есть прилет

4 сен 2023, 08:49
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Російські ударні дрони типу «Шахед» вранці 4 вересня атаку на Дніпропетровську область.


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І хоча ніч в області минула без обстрілів, вранці вже була оголошена повітряна тривога. Військові з повітряного військового командування «Схід» знищили у небі над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Однак було й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. На місці «прильоту» виникла пожежа. Наслідки влучання уточнюються, але попередньо відомо, що постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські загарбники масовано атакували ударними дронами «Шахед» Одеську область. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура Подунав’я. Атака тривала три години, і попри роботу ППО, були влучання. Було збито 17 дронів.

Источник: Ракурс


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