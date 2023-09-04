Дніпропетровщина опинилася під ударом «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Російські ударні дрони типу «Шахед» вранці 4 вересня атаку на Дніпропетровську область.

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І хоча ніч в області минула без обстрілів, вранці вже була оголошена повітряна тривога. Військові з повітряного військового командування «Схід» знищили у небі над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Однак було й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. На місці «прильоту» виникла пожежа. Наслідки влучання уточнюються, але попередньо відомо, що постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські загарбники масовано атакували ударними дронами «Шахед» Одеську область. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура Подунав’я. Атака тривала три години, і попри роботу ППО, були влучання. Було збито 17 дронів.