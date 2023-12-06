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На Херсонщині бійці Нацгвардії знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності «Витязь», призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.
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Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що загалом за останні кілька днів операторами безпілотників військових частин Нацгвардії на цьому напрямку знищено:
- вісім одиниць легкового автомобільного транспорту військ рф;
- один вантажний автомобіль військового призначення;
- один зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 «Витязь»;
- один автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс «ОСА» 10;
- три антени РЕБ.
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