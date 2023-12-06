Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190069-nacgvardiyci-znyschyly-novitniy-rosiyskyy-zenitno-raketnyy-kompleks-video.html

Ракурс

На Херсонщині бійці Нацгвардії знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності «Витязь», призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.

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Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що загалом за останні кілька днів операторами безпілотників військових частин Нацгвардії на цьому напрямку знищено: