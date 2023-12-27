Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
Последствия нескольких часов обстрела Херсона показали в ОВА (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190759-posledstviya-neskolkih-chasov-obstrela-hersona-pokazali-v-ova-video.htmlРакурс
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео, котре показує наслідки чергового інтенсивного обстрілу Херсона російськими загарбниками.
.
Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів, — зазначив Прокудін. — Так сьогодні виглядає наш вокзал і міські вулиці. Відбудуємо. Лише людей не повернути. Щирі співчуття родині загиблого.
Також він повідомив, що за минулу добу ворог здійснив 161 обстріл Херсонщини, зокрема атакував область сімома «шахедами». По місту Херсон рашисти випустили 90 снарядів.
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...