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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

Наслідки кількагодинного обстрілу Херсона показали в ОВА (ВІДЕО)

27 гру 2023, 11:40
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Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео, котре показує наслідки чергового інтенсивного обстрілу Херсона російськими загарбниками.


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Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів, — зазначив Прокудін. — Так сьогодні виглядає наш вокзал і міські вулиці. Відбудуємо. Лише людей не повернути. Щирі співчуття родині загиблого.

Також він повідомив, що за минулу добу ворог здійснив 161 обстріл Херсонщини, зокрема атакував область сімома «шахедами». По місту Херсон рашисти випустили 90 снарядів.

Джерело: Ракурс


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