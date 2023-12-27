Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео, котре показує наслідки чергового інтенсивного обстрілу Херсона російськими загарбниками.

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Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів, — зазначив Прокудін. — Так сьогодні виглядає наш вокзал і міські вулиці. Відбудуємо. Лише людей не повернути. Щирі співчуття родині загиблого.