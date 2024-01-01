Силы обороны Украины днем 1 января сбили 9 из 10 «шахедов», фото: «Прочерк.інфо»

https://racurs.ua/n190935-devyat-shahedov-i-raketu-sbili-sily-pvo-dnem-1-yanvarya-infografika.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 14.00 атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» з північного напрямку.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів». Також на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині сталося падіння уламків збитих «шахедів» у кількох населених пунктах двох районів області.