Сили оборони України вдень 1 січня збили 9 з 10 «шахедів», фото: «Прочерк.інфо»

https://racurs.ua/ua/n190935-dev-yat-shahediv-ta-raketu-zbyly-syly-ppo-vden-1-sichnya-infografika.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 14.00 атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» з північного напрямку.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів». Також на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині сталося падіння уламків збитих «шахедів» у кількох населених пунктах двох районів області.