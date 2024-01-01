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Ракурс
Сили оборони України вдень 1 січня збили 9 з 10 «шахедів», фото: «Прочерк.інфо»

Дев’ять «шахедів» та ракету збили сили ППО вдень 1 січня (ІНФОГРАФІКА)

1 січ 2024, 21:36
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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, близько 14.00 атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» з північного напрямку.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів». Також на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині сталося падіння уламків збитих «шахедів» у кількох населених пунктах двох районів області.

Джерело: Ракурс


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