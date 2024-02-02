Взрывы на аэродроме «Бельбек». Фото:

https://racurs.ua/n191983-aviaudar-po-belbeku-v-vozdushnyh-silah-zayavili-o-povrejdenii-samoletov.html

Ракурс

Військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Криму 31 січня був атакований Збройними силами України.

.

Внаслідок прильотів на летовищі пошкоджені щонайменше три російські літаки. Є втрати й серед особового складу армії країни-агресора. Це підтверджують супутникові знімки, які вже є в доступі, а також некрологи окупантів. Таку заяву речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Вони самі публікують і визнають інформацію про ураження щонайменше трьох літаків, потім особовий склад був знищений, і це підтвердження, що не всі цілі збиті, — розповів він.

Нагадаємо, 31 січня в окупованому Криму було дуже гучно — вибухи чули у Феодосії, Роздольному, Гвардійському, Євпаторії, Саках та Севастополі. У районі аеродрому «Бельбек» виникла пожежа. Окупанти заявляли, що їхня ППО нібито збила 17 авіаційних ракет над Чорним морем і ще три над півостровом.

Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що було завдано удару по військовому аеродрому «Бельбек».

Telegram-канали повідомляли, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродром. Таким чином було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед них — командир російської авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.