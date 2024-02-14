Йенс Столтенберг прокомментировал успехи ВСУ в Черном море. Фото:

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Знищення російських кораблів у Чорному морі прокоментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Нещодавні успіхи України в Чорному морі він назвав «великим досягненням». Його заява прозвучала після того, як Головне управління розвідки України заявило про знищення ще одного російського військового корабля. Про це пише Barron’s.

Українці змогли завдати важких втрат російському Чорноморському флоту. І це велике досягнення, велика перемога для українців, — заявив Столтенберг.

Як відомо, ВДК «Цезарь Куніков» проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту й використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Нагадаємо, 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков». Вороже судно потопили в територіальних водах України поблизу Алупки. Уразили російський ВДК морські дрони Magura V5.

Російські військові підтвердили знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков». Перехоплені Головним управлінням розвідки МОУ радіопереговори окупантів із місця затоплення свідчать про затоплення цього судна.

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що за час повномасштабного російського вторгнення Сили оборони знищили вже чотири російські ВДК — «Саратов», «Новочеркаськ», «Мінськ» та «Цезар Куніков». Ще чотири судна такого типу стоять на ремонті. Загалом перед 24 лютого 2022 року в Чорному морі було сім таких кораблів, потім росіяни пригнали ще шість.

Джерело: Barron’s