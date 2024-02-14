Відео знищення «Цезаря Кунікова» морськими дронами опублікувало ГУР

ЗСУ поступово знищують чорноморський флот рф, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192368-video-znyschennya-cezarya-kunikova-morskymy-dronamy-opublikuvalo-gur.html

Ракурс

Українські військові сьогодні, 14 лютого, потопили великий десантний корабель чф рф «Цезарь Куніков».

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Головне управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці вже опублікувало відео знищення цього корабля.

Зазначається, що ворожий корабель був атакований ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР. Операція здійснювалася у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.

Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24, — зазначають у ГУР. — «цезарь куніков» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

За інформацією ГУР, проведена окупантами пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Зазначається, що ВДК «цезарь куніков» проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту й використовувався москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

У ГУР зауважують на символізмі дати знищення корабля — російський офіцер Цезарь Куніков, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому — 14 лютого 1943 року.