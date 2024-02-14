Скільки десантних кораблів залишилося у рф в Чорному морі, розповіли у ВМС

росія втрачає кораблі чорноморського флоту рф

https://racurs.ua/ua/n192371-skilky-desantnyh-korabliv-zalyshylosya-u-rf-v-chornomu-mori-rozpovily-u-vms.html

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Українські військові сьогодні, 14 лютого, вранці знищили біля тимчасово окупованого Криму російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».

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У строю біля Чорноморського флоту рф залишаються ще п’ять таких кораблів. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука.

Він зазначив, що за час повномасштабного російського вторгнення Сили оборони знищили чотири такі кораблі — «Саратов», «Новочеркаськ», «Мінськ» та «Цезар Куніков». Ще чотири ВДК стоять на ремонті.

Загалом перед повномасштабним вторгненням у Чорному морі було сім таких кораблів, потім росіяни пригнали ще шість.

Плетенчук зазначив, що точна кількість моряків, які перебували на «Цезарі Кунікова», наразі не відома, однак «втрати серед особового складу мають бути суттєвими», оскільки корабель перебував у морі, тож екіпаж мав бути на борту.

Скоріше за все — відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків, — зазначив він. — Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові.

Джерело: LIGA.net