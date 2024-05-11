В Херсонской области ВСУ сбили три беспилотника врага, инфографика: Воздушное командование «Юг»

https://racurs.ua/n195215-tri-rossiyskih-bespilotnika-sbili-za-sutki-na-hersonschine-infografika.html

Ракурс

На Херсонщині за минулу добу, 10 травня, протиповітряна оборона півдня України знищила три російські безпілотники.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Знищено такі безпілотники:

два розвідувальні — Supercam і ZALA;

ударний «Ланцет».

Нагадаємо, російські загарбники вчора, 10 травня, до пізнього вечора чотири рази атакували Нікополь дронами-камікадзе. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.