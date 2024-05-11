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Ракурс
На Херсонщині ЗСУ збили три безпілотники ворога, інфографіка: Повітряне командування «Південь»

Три російські безпілотники збили за добу на Херсонщині (ІНФОГРАФІКА)

11 тра 2024, 12:00
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На Херсонщині за минулу добу, 10 травня, протиповітряна оборона півдня України знищила три російські безпілотники.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Знищено такі безпілотники:

  • два розвідувальні — Supercam і ZALA;
  • ударний «Ланцет».

Нагадаємо, російські загарбники вчора, 10 травня, до пізнього вечора чотири рази атакували Нікополь дронами-камікадзе. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.

Джерело: Ракурс


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