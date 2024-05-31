Ракурсhttps://racurs.ua/
Житель Херсонщины подорвался на российской мине, фото: WikiWand
Житель Херсонщины получил контузию в результате подрыва на российской мине — ОВАhttps://racurs.ua/n195853-jitel-hersonschiny-poluchil-kontuziu-v-rezultate-podryva-na-rossiyskoy-mine-ova.htmlРакурс
У Миролюбівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель.
.
Про це сьогодні, 31 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік, — вказано в повідомленні. — Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Зазначається, що «швидка» доставила потерпілого до лікарні.
Нагадуємо, що більш ніж половина територій на правобережжі Херсонщини — потенційно заміновані! Особливо небезпечні — посадки, лісосмуги, поля, ґрунтові дороги, узбережжя водойм!, — наголошують в ОВА і закликають не відвідувати місць, де ще не працювали сапери.
Читайте также