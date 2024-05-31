Житель Херсонщины подорвался на российской мине, фото: WikiWand

https://racurs.ua/n195853-jitel-hersonschiny-poluchil-kontuziu-v-rezultate-podryva-na-rossiyskoy-mine-ova.html

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У Миролюбівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель.

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Про це сьогодні, 31 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік, — вказано в повідомленні. — Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Зазначається, що «швидка» доставила потерпілого до лікарні.