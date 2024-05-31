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Ракурс
Житель Херсонщини підірвався на російській міні, фото: WikiWand

Житель Херсонщини отримав контузію внаслідок підриву на російській міні — ОВА

31 тра 2024, 14:29
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У Миролюбівці на Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель.


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Про це сьогодні, 31 травня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік, — вказано в повідомленні. — Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Зазначається, що «швидка» доставила потерпілого до лікарні.

Нагадуємо, що більш ніж половина територій на правобережжі Херсонщини — потенційно заміновані! Особливо небезпечні — посадки, лісосмуги, поля, ґрунтові дороги, узбережжя водойм!, — наголошують в ОВА і закликають не відвідувати місць, де ще не працювали сапери.

Джерело: Ракурс


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