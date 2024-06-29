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Дрон атаковал авто полицейских в Сумской области. Фото: Нацполиция
Российский дрон атаковал авто полицейских в Сумской области (ФОТО)https://racurs.ua/n196793-rossiyskiy-dron-atakoval-avto-policeyskih-v-sumskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Поліцейські потрапили під російських обстріл у Сумській області.
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У Шосткинському районі під вогнем опинились правоохоронці, які виконували службові обов’язки. Окупанти спрямували в службовий автомобіль FPV-дрон. Поліцейська машина була повністю знищена. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.
Зазначається, що в момент атаки правоохоронці були неподалік і почули вибух. Постраждав цивільний мешканець, який проходив повз. Пораненого госпіталізували.
Нагадаємо, 14 червня російські загарбники, застосувавши FPV-дрон, вдарили по соціальному автобусі в Есманській громаді на Сумщині. На момент атаки в автобусі перебувало понад 20 людей, постраждали троє жінок.
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