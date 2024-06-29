Дрон атакував авто поліцейських на Сумщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n196793-rosiyskyy-dron-atakuvav-avto-policeyskyh-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

Поліцейські потрапили під російських обстріл у Сумській області.

.

У Шосткинському районі під вогнем опинились правоохоронці, які виконували службові обов’язки. Окупанти спрямували в службовий автомобіль FPV-дрон. Поліцейська машина була повністю знищена. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Зазначається, що в момент атаки правоохоронці були неподалік і почули вибух. Постраждав цивільний мешканець, який проходив повз. Пораненого госпіталізували.

Нагадаємо, 14 червня російські загарбники, застосувавши FPV-дрон, вдарили по соціальному автобусі в Есманській громаді на Сумщині. На момент атаки в автобусі перебувало понад 20 людей, постраждали троє жінок.