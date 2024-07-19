Покушение на Фарион: появились фото раненой, дело переквалифицировали

https://racurs.ua/n197470-pokushenie-na-farion-poyavilis-foto-ranenoy-delo-perekvalificirovali-dopolnyaetsya.html

Ракурс

Замах на мовознавицю та науковицю Ірину Фаріон стався у Львові увечері 19 липня. У неї стріляли в дворі. Куля влучила у вилицю. Фаріон у важкому стані в лікарні святого Пантелеймона. Це неподалік від місця замаху.

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23.06 Фаріон прооперували та перевели до реанімації, вона у критичному стані.

22.16. Як повідомив депутат Львівської міської ради та сусід Ірини Фаріон Ігор Зінкевич, правоохоронці опитали людей, які мають інформацію про подію.

Постріл відбувся тоді, коли не було світла, і є проблема з відеонаглядом. Зібрати відеонагляд зараз складно. Шукають всі, які вже пізніше включились, відеокамери, щоб мати повну картинку особи, яка здійснила цей злочин, — каже Ігор Зінкевич.

Сусідка Ірини Фаріон Софія розповіла, що чула різкий постріл.

Під’їхав таксист, а жіночка з візочком йшла. Я до нього: «Мужчина, ви так під’їхали, що вона навіть не проїде повз вас». А він каже, що дзвоню, бо клієнтка подзвонила, мав приїхати, але ніхто не виходить. Ми собі дали сіли. Він вийшов, став і каже: «У вас там жіночка лежить, що ви не бачите? Ми всі зірвались, підбігаю і дивлюсь: Іра лежить. Кров тече рікою, — каже жінка.

Ще один сусід професорки, який відмовився назвати своє ім’я, пригадує, що неодноразово бачив чоловіка, який приходив у двір.

Він дивний: кросівки, шкарпетки, спортивні штани, кофта, окуляри. Жара надворі, а він сидить так. І завжди: капелюх і окуляри, в шостий під’їзд втикав прямо, — розповідає чоловік.

22.07 У Львові правоохоронці ввели в дію оперативний план «Перехоплення». Поліцейські перевіряють транспорт на виїздах з міста.

21.40. Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Про це написав очільник МВС Ігор Клименко.

Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, подія трапилась 19 липня, близько 19:30. Тоді невідомий здійснив постріл у бік громадської діячки, після чого втік.

Негайно виїхали усі служби. Зараз на місці працюють і оперативники карного розшуку, і спеціалісти-криміналісти, співробітники різних підрозділів поліції Львівщини. Вживаються заходи для встановлення особи зловмисника та його затримання, — каже Світлана Добровольська.

Як повідомили у Першому ТМО Львова, близько 20.00 до лікарні святого Пантелеймона поступила жінка з вогнепальним пораненням голови:

Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий. З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати ми не можемо.

21.30. Тим часом в мережі зʼявились фото пораненої.

У поліції Львова повідомили, що пізно уночі сьогодні заплановано брифінг міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо замаху на убивство Фаріон.