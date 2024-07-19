Замах на Фаріон: з’явилось фото пораненої, справу перекваліфікували, у Львові ввели план «Перехоплення» (ДОПОВНЮЄТЬСЯ)

В мережі зʼявились фото пораненої Фаріон, справу перекваліфікували

https://racurs.ua/ua/n197470-zamah-na-farion-z-yavylys-foto-poranenoyi-spravu-perekvalifikuvaly-dopovnuietsya.html

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Замах на мовознавицю та науковицю Ірину Фаріон стався у Львові увечері 19 липня. У неї стріляли в дворі. Куля влучила у вилицю. Фаріон у важкому стані в лікарні святого Пантелеймона. Це неподалік від місця замаху.

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22.07 У Львові правоохоронці ввели в дію оперативний план «Перехоплення». Поліцейські перевіряють транспорт на виїздах з міста.

21.40. Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Про це написав очільник МВС Ігор Клименко.

Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, подія трапилась 19 липня, близько 19:30. Тоді невідомий здійснив постріл у бік громадської діячки, після чого втік.

Негайно виїхали усі служби. Зараз на місці працюють і оперативники карного розшуку, і спеціалісти-криміналісти, співробітники різних підрозділів поліції Львівщини. Вживаються заходи для встановлення особи зловмисника та його затримання, — каже Світлана Добровольська.

Як повідомили у Першому ТМО Львова, близько 20.00 до лікарні святого Пантелеймона поступила жінка з вогнепальним пораненням голови:

Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий. З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати ми не можемо.

Тим часом в мережі зʼявились фото пораненої.

У поліції Львова повідомили, що пізно уночі сьогодні заплановано брифінг міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо замаху на убивство Фаріон.